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Adana Ticaret Borsası

05.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,455,65Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:40
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:50
Yatsı
21:16

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Fikir Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Durdane Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
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Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

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