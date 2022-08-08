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Adana Ticaret Borsası

08.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,455,65Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:42
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Fehiman Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
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