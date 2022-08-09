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Adana Ticaret Borsası

09.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg46,9047,00

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Adana Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:43
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:10

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Aytekin Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Harman Eczanesi
Seyhan
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