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Adana Ticaret Borsası

10.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,455,65Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg46,9047,00

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Adana adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:44
Yatsı
21:09

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
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