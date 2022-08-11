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Adana Ticaret Borsası

11.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:45
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
21:08

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Omerya Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
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