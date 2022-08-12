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Adana Ticaret Borsası

12.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:46
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:42
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Serhad Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
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