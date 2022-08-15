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Adana Ticaret Borsası

15.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:48
Öğle
12:48
İkindi
16:33
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Birbiri Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Nur Stad Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Eren Eczanesi
Seyhan
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