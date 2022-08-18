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Adana Ticaret Borsası

18.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,107,20MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg11,5012,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:51
Öğle
12:48
İkindi
16:31
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Ümit Eczanesi
Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
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