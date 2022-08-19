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Adana Ticaret Borsası

19.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,107,20MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg11,5012,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:52
Öğle
12:47
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:55

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Necef Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Çakmak Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
Seyhan
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