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Adana Ticaret Borsası

22.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:54
Öğle
12:47
İkindi
16:29
Akşam
19:29
Yatsı
20:50

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Ömer Faruk Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
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