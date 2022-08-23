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Adana Ticaret Borsası

23.08.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Salı

Yüksekdağ Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
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