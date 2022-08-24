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Adana Ticaret Borsası

24.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:47

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
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