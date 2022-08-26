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Adana Ticaret Borsası

26.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
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Sabah
05:57
Öğle
12:46
İkindi
16:26
Akşam
19:24
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Cuma

Baran Eczanesi
Seyhan
Yağız Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Nur Stad Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
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