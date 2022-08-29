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Adana Ticaret Borsası

29.08.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,305,50AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:00
Öğle
12:45
İkindi
16:24
Akşam
19:20
Yatsı
20:39

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazartesi

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
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