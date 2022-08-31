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Adana Ticaret Borsası

31.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,305,50AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
06:01
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Çarşamba

Baran Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
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