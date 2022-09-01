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Adana Ticaret Borsası

01.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:22
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Perşembe

Dağlı Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Ünsal Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
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