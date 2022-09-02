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Adana Ticaret Borsası

02.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg12,0012,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:03
Öğle
12:44
İkindi
16:21
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül Cuma

Çare Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Yücel Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
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