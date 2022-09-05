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Adana Ticaret Borsası

05.09.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg11,2511,75Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg45,9046,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:43
İkindi
16:19
Akşam
19:10
Yatsı
20:27

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Saygın Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Çakmak Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
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