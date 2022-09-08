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Adana Ticaret Borsası

08.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg10,5011,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg45,9046,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Adana Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:42
İkindi
16:16
Akşam
19:05
Yatsı
20:22

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Perşembe

Fikir Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
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