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Adana Ticaret Borsası

09.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg10,5011,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg45,9046,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Cuma

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Cadde Eczanesi
Seyhan
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