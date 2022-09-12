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Adana Ticaret Borsası

12.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,355,55AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg45,9046,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
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Sabah
06:11
Öğle
12:40
İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:15

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazartesi

Tüzün Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
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