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Adana Ticaret Borsası

14.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,807,00MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Çarşamba

Burda Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Yıldız Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Sema Taşpınar Eczanesi
Seyhan
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