YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

15.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,807,00MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)Bakan Kirişci, Adana'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)
Sivasspor-CFR Cluj maçına doğruSivasspor-CFR Cluj maçına doğru
Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandıSivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Perşembe

Serhad Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.