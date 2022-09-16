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Adana Ticaret Borsası

16.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,907,10MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
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Sabah
06:14
Öğle
12:39
İkindi
16:09
Akşam
18:53
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Cuma

Su Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
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