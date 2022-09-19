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Adana Ticaret Borsası

19.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,10 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük( TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,907,10MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Pazartesi

Çare Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Yeni Hayat Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
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