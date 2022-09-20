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Adana Ticaret Borsası

20.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 41 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük( TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,435,63AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg40,9041,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:18
Öğle
12:37
İkindi
16:05
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Konak Eczanesi
Seyhan
Lokman Eczanesi
Seyhan
Ülker Eczanesi
Seyhan
Akan Eczanesi
Seyhan
Başarı Eczanesi
Seyhan
Yaycıoğlu Eczanesi
Seyhan
Müge Eczanesi
Seyhan
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