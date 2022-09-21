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Adana Ticaret Borsası

21.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu, kilogramı en yüksek 40 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük( TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,505,70AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg39,9040,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:37
İkindi
16:04
Akşam
18:46
Yatsı
20:00

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Çarşamba

Diyar Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
İtimat Eczanesi
Seyhan
Akçatekir Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Bora Eczanesi
Seyhan
Avşar Eczanesi
Seyhan
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