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Adana Ticaret Borsası

23.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,70 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,505,70AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg39,9040,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
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Sabah
06:20
Öğle
12:36
İkindi
16:02
Akşam
18:42
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Cuma

Şeyma Eczanesi
Seyhan
Sema Taşpınar Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Bayram Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Tekin Eczanesi
Seyhan
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