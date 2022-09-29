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Adana Ticaret Borsası

29.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 41 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,057,25MısırKg5,465,66AyçiçeğiKg10,0010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg40,9041,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:34
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:48

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Perşembe

Zehra Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Tamgüç Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
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