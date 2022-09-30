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Adana Ticaret Borsası

30.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg
7,057,25MısırKg
5,455,65AyçiçeğiKg
10,0010,50Soya fasulyesiKg
10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg
39,9040,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:26
Öğle
12:34
İkindi
15:55
Akşam
18:32
Yatsı
19:46

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Cuma

Yüksel Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Betül Gündüz Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Vefa Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
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