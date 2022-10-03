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Adana Ticaret Borsası

03.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg
7,057,25MısırKg
5,495,69AyçiçeğiKg
10,0010,50Soya fasulyesiKg
10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg
39,9040,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
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Sabah
06:28
Öğle
12:33
İkindi
15:52
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Pazartesi

Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özen Eczanesi
Seyhan
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