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Adana Ticaret Borsası

04.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg
7,057,25MısırKg
5,485,68AyçiçeğiKg
10,0010,50Soya fasulyesiKg
10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg
37,9038,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Salı

Aladağ Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Müge Eczanesi
Seyhan
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