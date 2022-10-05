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Adana Ticaret Borsası

05.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg
7,207,40MısırKg
5,475,67AyçiçeğiKg
10,0010,50Soya fasulyesiKg
10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg
37,9038,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır pamuk adana ticaret borsası ayçiçeği

Adana Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:32
İkindi
15:49
Akşam
18:24
Yatsı
19:39

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Akan Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Lokman Eczanesi
Seyhan
Başarı Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Akpınar Eczanesi
Seyhan
Güzin Eczanesi
Seyhan
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