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Adana Ticaret Borsası

06.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 38 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg5,475,67AyçiçeğiKg10,0010,50Soya fasulyesiKg10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg37,9038,00

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pamuk adana ticaret borsası fiyat

Adana Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
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Sabah
06:31
Öğle
12:32
İkindi
15:48
Akşam
18:23
Yatsı
19:37

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Perşembe

Mert Eczanesi
Seyhan
Akçatekir Eczanesi
Seyhan
Bora Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
İtimat Eczanesi
Seyhan
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