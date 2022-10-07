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Adana Ticaret Borsası

07.10.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg5,475,67AyçiçeğiKg10,0010,50Soya fasulyesiKg10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg37,9038,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday pamuk adana ticaret borsası fiyat soya fasulyesi

Adana Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:32
Öğle
12:32
İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:36

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Cuma

Aylin Eczanesi
Seyhan
Melih Eczanesi
Seyhan
Nisan Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Neslihan Eczanesi
Seyhan
Erdoğan Eczanesi
Seyhan
Nadir Eczanesi
Seyhan
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