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Adana Ticaret Borsası

11.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg10,0010,50Soya fasulyesiKg10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg37,9038,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday pamuk adana ticaret borsası fiyat soya fasulyesi

Adana Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:31
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Salı

Başkent Eczanesi
Seyhan
Galen Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Durdane Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
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