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Adana Ticaret Borsası

12.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg5,455,65AyçiçeğiKg10,0010,50Soya fasulyesiKg10,1010,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg37,9038,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday pamuk adana ticaret borsası fiyat soya fasulyesi

Adana Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:36
Öğle
12:30
İkindi
15:42
Akşam
18:14
Yatsı
19:29

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Çarşamba

Ziyapaşa Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Utku Eczanesi
Seyhan
Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Türkmen Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
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