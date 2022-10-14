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Adana Ticaret Borsası

14.10.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu, kilogramı en yüksek 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg5,455,65AyçiçeğiKg10,0010,50Soya fasulyesiKg10,3010,70Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg37,9038,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday pamuk adana ticaret borsası fiyat soya fasulyesi

Adana Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:38
Öğle
12:30
İkindi
15:40
Akşam
18:12
Yatsı
19:26

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Cuma

Ayhan Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Tamgüç Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
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