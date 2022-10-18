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Adana Ticaret Borsası

18.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg5,455,65AyçiçeğiKg10,0010,50Soya fasulyesiKg10,3010,70Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg37,9038,00

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buğday pamuk adana ticaret borsası fiyat soya fasulyesi

Adana Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
12:29
İkindi
15:34
Akşam
18:04
Yatsı
19:18

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Perşembe

Uğur Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
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