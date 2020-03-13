YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe:" Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz"

Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe:" Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz"

ADANA HABERLERİ  | 13.03.2020 19:27 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbileri çerçevesinde fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerininde uygulanan fahiş fiyat uygulaması hakkında açıklama yapana Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe," Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz” dedi.Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe korona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemlerinde fahiş fiyat uygulaması hakkında yazılı açıklama bulundu.

Korona virüs tedbileri çerçevesinde fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerininde uygulanan fahiş fiyat uygulaması hakkında açıklama yapana Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe," Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz” dedi.
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe korona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemlerinde fahiş fiyat uygulaması hakkında yazılı açıklama bulundu. Menevşe, "Her zorlukta millet ve devlet olarak seferber olduk ve tüm zorlukların üstesinden gelmesini bildik. Millet olarak özelliğimiz bu. Ancak bu birlikteliğimize zarara vermek için çaba sarf eden insanların varlığı da mevcut. Devletimizin atmış olduğu adımları izliyoruz ve destekliyoruz. Tüm bu seferberlikler yapılırken bazı suistimallere şahit oluyoruz. Bu suistimallerin başında; koruyucu maske, kolonya, anti bakteriyel ürünler, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde yaşanan astronomik fiyat artışları geliyor. İnsanların endişelerinden yada mağduriyetlerinden para kazanma çabası açıkçası ne ticareti etiğe, ne de vicdana sığmayan bir davranıştır. Adana Ticaret Odası olarak biz buna izin veremeyiz. Herkes bilmeli ki; vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalamayız. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın, gereksiz paniğe kapılmadan, sadece resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmesini diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Adana Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:53
İkindi
16:14
Akşam
18:51
Yatsı
20:05

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eğitim-Bir-Sen 28 yaşında

Eğitim-Bir-Sen 28 yaşında

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Soğuk havada sıcak çorba ikramı

Soğuk havada sıcak çorba ikramı

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.