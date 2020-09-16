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Adana Valisi Süleyman Elban, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

ADANA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Elban, Firik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA çalışanlarına başarılar diledi.

Firik de Vali Elban'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Firik, Vali Elban'a AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı, "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

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