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Adana ve çevre illerde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve çevre illerde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Adana'daki etkinlik, Turgut Özal Bulvarı'nda Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan ince ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Elban, esnaf ve yayalara karanfil verdi, trafik kuralları hakkında bilgi aktardı.

Polis de çevredekilere güvenli trafik konusunda bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

- "Temel hedefimiz trafikte sıfır can kaybı"

Mersin'de düzenlenen uygulamaya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Su, uygulamada, yayalara güvenli trafiğin önemini anlattı. Su ve diğer katılımcılar yayalara konu hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Su, gazetecilere, kent genelinde yıl boyunca trafik eğitimlerinin yapıldığını belirterek, "Temel hedefimiz trafikte sıfır can kaybı, trafik kazası ve yaralanmadır. Bunlara dikkat edersek en düşük seviyeye indirmiş oluruz." dedi.

- Hatay'da örnek şoförlere plaket sunuldu

Hatay'da emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara trafikle ilgili bilgilendirici broşürler, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Trafik kurallarına uyarak örnek davranış sergileyen tır, otobüs, minibüs, okul servisi, taksi, kamyon itfaiye aracı ve ambulans şoförlerine programda plaket ve hediye takdim edildi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, konuşmasında, trafik güvenliğinin önemli olduğunu ve bunu anlatmak için stant açtıklarını söyledi.

- "Kurallara uyulduğunda çok güzel sonuçlar alıyoruz"

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı Kavşağı'nda düzenlenen uygulamaya, Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve diğer ilgililer katıldı.

Vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtan Vali Yılmaz, daha sonra gazetecilere, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle can kayıpları yaşanabildiğini belirterek, "Bu uygulama yayalarımızın kurallara uyması, ışıklara dikkat etmeleri, yaya geçitlerini kullanmaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Kurallara uyulduğunda can kayıplarının azaldığını biliyoruz ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Adana Hatay Mersin Osmaniye

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