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Adana ve Mersin için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

22.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve Mersin için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

Adana ve Mersin'de, bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Adana'nın kuzeyinde ve Mersin'in Tarsus ilçesinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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