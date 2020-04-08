YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Adana’daki kesimhanelerde, hijyen önlemlerinin alındığına dikkat çekti. Köse, "Vatandaş, kırmızı et satın alırken, mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmiş, damgalı etleri tercih etmeli” dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

Türkiye’de, koronavirüs salgınından sonra her alanda gerekli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, kırmızı et tüketiminin yoğun olduğu Adana’da, ruhsatlı kesimhanelerde tüm hijyen kurallarına uyulduğunu belirtip, maske, eldiven ve koruyucu giysiler ile işlem yapılan etlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi. Et tüketmenin bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu vurgulayan Köse, "Kesimhanelerde hijyen kurallarına uymak çok önemlidir. Çünkü virüs eksi 20 derecede yaşayabiliyor” diye konuştu.

Vatandaşın kırmızı et satın alırken, mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmiş, damgalı etleri tercih etmesi gerektiğini belirten Köse, kaçak kesilmiş etlerde riskin daha fazla olabileceğini söyledi.

'KAVURDUKTAN SONRA SAKLANMALI'

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutması gerektiğini ve beslenmenin önemli olduğunu anlatan Nihat Köse, kırmızı etin de özellikle protein zenginliğinden dolayı önemli besin olduğunu kaydetti. Etin güvenilir yerlerden satın alınması ve doğru pişirilmesi gerektiğini dile getiren Köse, "Kesimhanelerde şu anda kendi bünyelerinde çalışan ve devlet tarafından görevlendirilen 2 veteriner hekimi bulunuyor. Onlar görevlerinin başında duruyorlar. Bu tesise giren herkesin ateşleri ölçülüyor ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanıyor. Bu tür kesimhanelerden çıkan et güvenlidir. Ama her şeye rağmen vatandaşlarımız aldıkları eti kavurduktan saklamalıdır. Çünkü koronavirüs 60 derece üstünde yaşayamıyor. Bu iyi bir önlem olur" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Pazardan geldikten sonra sakın bu işlemi atlamayın!Pazardan geldikten sonra sakın bu işlemi atlamayın!
Elmanın faydaları nelerdir? Dişleriniz beyazlasın istiyorsanız...Elmanın faydaları nelerdir? Dişleriniz beyazlasın istiyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı et seçimi, kırmızı et nasıl seçilir,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu

Vatandaşlar şaşkın! Dumanı bile tütmez oldu...

Andız kozalakları lezzete dönüştürülüyor

Çeşitli hastalıklara şifa! Günlerce süren çalışma sonucu hazırlanıyor

Uzmandan market ve pazar alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Pazardan geldikten sonra sakın bu işlemi atlamayın!

Koronavirüs Urfa ciğer kebabını da vurdu

Koronavirüs onları da vurdu: Bizim antibiyotiğimiz budur!

Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir

Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz

Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Yeme ataklarının önüne geçmek için neler yapılmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.