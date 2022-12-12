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Adana'da 1 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

12.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktörün devrilmesi sonucu 1 kişinin ölümü, 36 kişinin yaralanmasına ilişkin sürücü tutuklandı.

Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisinde dün kontrolden çıkarak ormanlık alana devrilen römorklu traktörün şoförü Özay K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Özay K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Özay K'nin kullandığı 01 VZ 639 plakalı, fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, dün Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisindeki ormanlık alanda devrilmiş, kazada 37 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Hüsnü Kurt (35) kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan römorklu traktörün şoförü, taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Kozan

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