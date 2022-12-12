Adana'da 1 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisinde dün kontrolden çıkarak ormanlık alana devrilen römorklu traktörün şoförü Özay K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Özay K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Özay K'nin kullandığı 01 VZ 639 plakalı, fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, dün Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisindeki ormanlık alanda devrilmiş, kazada 37 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan Hüsnü Kurt (35) kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan römorklu traktörün şoförü, taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.