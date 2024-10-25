YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 105 kilo 800 gram eroin ve 92 kilogram skunk ele geçirildi

Adana'da 105 kilo 800 gram eroin ve 92 kilogram skunk ele geçirildi

AA AA
25.10.2024 10:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekipleri, bir pikap ve kamyonda 105 kilo 800 gram eroin ve 300 gram afyon sakızı ile 92 kilogram skunk ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir pikap ve kamyonla uyuşturucu transferi yapılacağını belirledi.

Ekipler, plakalarını tespit ettiği iki aracı takibe alıp durdurarak narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Pikapta yapılan aramada 105 kilo 800 gram eroin ve 300 gram afyon sakızı bulundu.

Narkotik ekipleri, kamyonda yaptıkları aramalarda ise 92 kilogram skunk ele geçirdi.

Bunun üzerine pikabın sürücüsü Nazım G. ve eşi Gazal G. ile kamyonun şoförü Mehmet T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Gazal G. ifadesinde, araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti. Nazım G. ise susma hakkını kullandı.

Zanlı Mehmet T. de verdiği ifadede, para karşılığında uyuşturucuyu taşıdığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"BU, AİLELERİNİZLE BİRLİKTE SİZİN BAŞARINIZ"

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, narkotik ekiplerine hitaben yaptığı konuşmada, başarılı iki ayrı operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek onları tebrik etti.

Uyuşturucunun dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan Arıkan, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu bir tek bizim sorunumuz değil; dünyanın, Türkiye'nin sorunu. Özelinde Adana'yla ilgili ufak tefek sıkıntılarımız olabiliyor. Ancak buradaki sıkıntıları sizlerin azimli ve kararlı çalışmalarının sonucunda dünkü bulunduğumuz yerden bugün çok çok daha iyi yerlerdeyiz. İlk göreve geldiğimde bunları birlikte başaracağımızı söylemiştim. Birlikte de başarıyoruz. Merkezden aldığımız bilgilere de baktığımızda hep rekorlar üzerine rekorlar kırılmış gidiyor. Bunu neden anlatıyorum? Bu, ailelerinizle birlikte sizin başarınız. Buraya vermiş olduğunuz mesailer, evinizden fedakarlık yaparak burada gayretli çalışmalar sonucunda sokağa, alana hakim olmanız, karşı taraftaki uyuşturucu tacirlerine, suç ve suçluyla mücadelede ne kadar kararlı olduğunuzu gösteriyor.”

Narkotik ekiplerinden özellikle alan hakimiyetini bırakmamalarını isteyen Arıkan, araçlara gizlenen uyuşturucuların bulunmasını sağlayan narkotik dedektör köpekleriyle de yakından ilgilendi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu eroin kamyon pikap skunk

Adana Namaz Vakitleri 25 Ekim Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:28
İkindi
15:29
Akşam
17:57
Yatsı
19:12
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.