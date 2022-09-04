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  4. Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

04.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen kamyonu takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçtaki incelemede plastik depolarda 14 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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polis Adana Akaryakıt kaçakçılık operasyon

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Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Su Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
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