YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa dava

Adana'da 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa dava

17.11.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeşiloba Mahallesi'nde 1 Nisan'da H.Y. ve M.A'nın silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 2 Nisan'da tutuklanan H.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, kentte sakatat işi yapan sanığın iş yerine soğuk hava deposu kurulmasıyla ilgili H.Y. ve M.A. ile 66 bin liraya anlaştığı ve kurulumun yapıldığı belirtildi.

Bir süre sonra makinelerin bozuk çıktığını öne süren H.K'nin, müştekiler H.Y. ve M.A'ya telefonda hakaret ettiği iddianamede bildirildi.

H.K'nin müştekilere ait iş yerine gittiği, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın H.Y. ve M.A'yı tabancayla yaralayıp kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da sahte içki operasyonuAdana’da sahte içki operasyonu
Tekirdağ'ın 110 yıl önceki hali 3D teknolojisiyle gelecek kuşaklara aktarılıyorTekirdağ'ın 110 yıl önceki hali 3D teknolojisiyle gelecek kuşaklara aktarılıyor
Lezzetiyle ön plana çıkan "sarıkanat" Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldıLezzetiyle ön plana çıkan "sarıkanat" Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Adana dava

Adana Namaz Vakitleri 18 Kasım Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:29
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:53

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Cuma

Doğuş Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Yenibaraj Eczanesi
Seyhan
Poyraz Eczanesi
Seyhan
Ünsal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.