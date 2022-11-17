Adana'da 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa dava

Yeşiloba Mahallesi'nde 1 Nisan'da H.Y. ve M.A'nın silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 2 Nisan'da tutuklanan H.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, kentte sakatat işi yapan sanığın iş yerine soğuk hava deposu kurulmasıyla ilgili H.Y. ve M.A. ile 66 bin liraya anlaştığı ve kurulumun yapıldığı belirtildi.

Bir süre sonra makinelerin bozuk çıktığını öne süren H.K'nin, müştekiler H.Y. ve M.A'ya telefonda hakaret ettiği iddianamede bildirildi.

H.K'nin müştekilere ait iş yerine gittiği, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın H.Y. ve M.A'yı tabancayla yaralayıp kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

