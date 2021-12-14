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Adana'da 215 bin 900 lira dolandıran 6 zanlı jandarma operasyonuyla yakalandı

14.12.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 215 bin 900 lira dolandıran 6 zanlı jandarma operasyonuyla yakalandı

Adana'da bir kişinin 215 bin 900 lirasını dolandıran 6 şüpheli, jandarma ekiplerince banka hesap hareketleri üzerinden tespit edilip gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yaşayan M.D, dolandırıldığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

M.D, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin kredi kartından işlem yapıldığı yalanını söylediğini ve şüphelilerin yakalanıncaya kadar hesabındaki parayı verdikleri hesaba yollaması gerektiğini belirttiğini anlattı.

Bunun üzerine verilen hesap numarasına 26 bin 600 lira gönderdiğini, daha sonra farklı tarihlerde hesabından yeniden çok miktarda para çekildiğini belirten M.D, toplam 215 bin 900 lirasının dolandırıldığını ifade etti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.D'nin para gönderdiği hesabın izini sürerek dolandırıcılığa karıştığı tespit edilen T.K, B.G, A.H.Ç, H.K, S.M. ve B.A.K'yi Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde çok sayıda kredi ve hesap kartı ile 30 bin 625 lira ele geçirildi.

Ekipler, dolandırıcılığa karıştıkları iddia edilen 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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dolandırıcılık Adana

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