Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Serhat E. idaresindeki 01 ZK 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Araç, karşı şeritteki Nazar Ş'nin kullandığı 01 DN 737 plakalı otomobil ve Mehmet C. idaresindeki 33 NOY 11 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Serhat E. ve Mehmet C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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